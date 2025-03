– Z punktu widzenia dobra śledztwa jest to działanie niepotrzebne, i jest to odstępstwo od zasady, czyli od przepisu, który zakazuje rozpowszechniania informacji ze śledztwa. Jednak ta sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Tutaj interes społeczny – poznania, że do niczego nagannego podczas przesłuchania pani Skrzypek nie doszło – może być interesem wyższej rangi – mówi „Rzeczpospolitej” mec. Jacek Dubois, pełnomocnik Austriaka.

Jak pełnomocnictwo Barbary Skrzypek udzielone prezesowi PiS ma się do kwestii żądania zapłaty przez Geralda Birgfellnera 1,3 mln zł za rzekome prace nad projektem „dwóch wież”"? (a tego dotyczy śledztwo).

– Złożone zawiadomienie dotyczy oszustwa. Jednak w trakcie czynności wyszła sprawa pieniędzy dla księdza (Sawicza – red.) i pojawiają się wątpliwości co do rzetelności dokumentów. To zdarzenia, które nie są bezpośrednio związane z interesem mojego klienta, ale mogą skutkować jakimiś problemami dla pana Kaczyńskiego. Chociaż to już będzie oceniał prokurator – dodaje mec. Dubois.