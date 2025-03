- Ponieważ ta kwestia zbulwersowała ogromnie opinię publiczną i nas wszystkich, ja zdecydowałem się zaprosić do siebie wczoraj na rozmowę pełnomocnika Barbary Skrzypek (adwokat Krzysztof Gotkowicz – red.), który wraz z nią był obecny w prokuraturze, który czekał na nią przez cały okres przesłuchania, jak również Rzecznika Praw Obywatelskich (prof. Marcina Wiącka), w tej bardzo bulwersującej sprawie – kontynuował Duda.



Można nie tylko odnieść wrażenie, ale w istocie prawdopodobnie tak było, że tak naprawdę pani Barbara Skrzypek była przesłuchiwana przez trzy osoby Andrzej Duda, prezydent RP

- Muszę powiedzieć, że to co usłyszałem, przede wszystkim od pełnomocnika, w zakresie, w którym mógł ujawniać szczegóły, w którym nie jest to objęte tajemnicą procesową, samo w sobie jest bulwersujące – dodał prezydent. Duda podkreślił, że pełnomocnik Skrzypek „dwukrotnie zwracał się do prokurator o dopuszczenie go do udziału w czynności przesłuchania, jako pełnomocnika świadka, co jest dozwolone przepisami postępowania karnego”. - Dwukrotnie mu tego odmówiono, mimo że argumentował, że ze względu na stan zdrowia klientki, jej samopoczucie, jego obecność tam ze względu na interes klientki jest uzasadniona. To samo potwierdzała Barbara Skrzypek prosząc o to, by mecenas uczestniczył w przesłuchaniu. Odmówiono mu tego w sposób zdecydowany, został wyproszony – relacjonował prezydent.



Następnie Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w przesłuchaniu brali udział dwaj pełnomocnicy pokrzywdzonego, w tym mec. Jacek Dubois, którego poglądy polityczne – jak przekonywał prezydent – „są dobrze znane”. - Można nie tylko odnieść wrażenie, ale w istocie prawdopodobnie tak było, że tak naprawdę pani Barbara Skrzypek była przesłuchiwana przez trzy osoby – panią prokurator i tych dwóch pełnomocników, których bezstronność w sprawie, delikatnie mówiąc, nasuwa wątpliwości - oświadczył. - Z tego co wiem, pozostaje wielkim znakiem zapytania, czy w ogóle w tym przesłuchaniu uczestniczył protokolant, zwykły pracownik administracyjny prokuratury, którego zadaniem byłoby protokołowanie tego przesłuchania - mówił też Andrzej Duda.

Andrzej Duda o Ewie Wrzosek: Znana z politycznych, radykalnych wypowiedzi

- Ale wątpliwości nasuwa też kwestia bezstronności samej prokurator, znanej z bardzo politycznych, bardzo ostrych wypowiedzi, powiedziałbym wręcz radykalnych – kontynuował Duda, odnosząc się do Ewy Wrzosek. Prezydent zarzucił prokurator Wrzosek „używanie określeń, które z ust prawnika, eksperta, prokuratora, którego obowiązkiem jest reprezentowanie we wszystkich działań interesu publicznego, muszą budzić wątpliwości”.