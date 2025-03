Estera Flieger: Kino drogi Sławomira Mentzena. Dokąd dobiegnie lider Konfederacji?

Astroturfing, inaczej – podaje Wikipedia – „kładzenie sztucznej trawy”, to „określenie służące do nazwania pozornie oddolnych obywatelskich akcji lub inicjatyw podejmowanych w celu wyrażenia poparcia albo sprzeciwu dla idei, polityki, usługi, produktu, wydarzenia. Kampania tego typu ma sprawiać wrażenie niezależnej reakcji społecznej, podczas gdy rzeczywista tożsamość jej inicjatora i jego intencje pozostają ukryte”.

Skoro Sławomir Mentzen kolejny raz ucieka – i to nawet na hulajnodze, musi mieć w tym jakiś cel i poczucie, że to działa. Wystarczy, że zaczęła biec za nim choć jedna osoba. Najpewniej to coś w rodzaju astroturfingu. Powstaje złudzenie popularności „gwiazdy rocka”. Nie ma czasu, wszędzie potrzebują lidera Konfederacji, a – bo to już więcej niż wyborcy – fani chcą być jak najbliżej. Media społecznościowe zalewają nagrania – umówmy się: kuriozalne (eufemizm).



Sławomir Mentzen czy Karol Nawrocki? Z kim w drugiej turze powalczy Rafał Trzaskowski

Nie mam zamiaru wnikać, czy to działa. Chwyt jest prymitywny. Ale nie pierwszy i nie ostatni – czego to już w kampaniach wyborczych nie oglądaliśmy. Jednocześnie to znak czasów – podobnie jak wyborczy hit w rytmie disco polo czy przaśny spot z lat 90. Mocna w mediach społecznościowych Konfederacja wprowadza politykę w nową erę. I nie są to czasy oświecenia.



W sondażach Konfederacja i Sławomir Mentzen trzymają się nieźle. Wiele już napisano o tym, dlaczego: trwa marsz przez Zachód podobnych do Konfederacji partii, w tel jest konflikt płci, a żniwo zbiera wolnorynkowa narracja utrzymująca się w głównym nurcie od 30 lat. Wybrzmiewa nawet pytanie, czy popierany przez PiS Karol Nawrocki na pewno wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, wobec czego to ze Sławomirem Mentzenem musiałby zmierzyć się Rafał Trzaskowski.