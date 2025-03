Z czego wynika ten ciąg sukcesów Konfederacji? Kluczowa wydaje się wewnętrzna stabilność. Nowa Rada Liderów po usunięciu z niej ludzi Grzegorza Brauna ma bardziej charakter doradczy niż decyzyjny. Liczy się sojusz dwóch polityków: Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu. Między nimi relacje nigdy nie były łatwe, ale na czas kampanii prezydenckiej, można powiedzieć, doszło do taktycznego porozumienia. W tle jest jeszcze Przemysław Wipler – wpływowy poseł, który ma dalekosiężne ambicje. Ale z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że partia miała się już nawet porozumieć co do „jedynek” na listach do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Co dalej z Konfederacją? Partia ma sporo pomysłów na 2027 rok

Ani sztabowcy PiS, ani KO, z którymi rozmawialiśmy, nie przyjmują do wiadomości sytuacji, w której Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich. Mają przesądzać o tym ich wewnętrzne badania. Jednak dla PiS opowieść o Mentzenie przeskakującym w pierwszej turze Karola Nawrockiego, jaką podsycają kolejne sondaże, jest problematyczna. Co wykorzystują już politycy KO.

Ale paradoksalnie może to być problematyczne także dla Koalicji Obywatelskiej, bo duopol POPiS upadnie, jeśli w drugiej turze zabraknie jednej ze stron. Wejście do niej Sławomira Mentzena może być więc bardzo niebezpieczne nie tylko dla PiS, ale i dla Platformy. A wewnętrzna spójność – nawet choćby chwilowa – gra na korzyść Konfederacji.

Pytanie, jaką odpowiedź na trendy sprzyjające Konfederacji znajdzie Donald Tusk. Premier jest obecnie skupiony na sprawach międzynarodowych, geopolitycznych, ale musi uważnie analizować to, co dzieje się w trakcie kampanii prezydenckiej. Czy znajdzie pomysł i będzie mieć możliwość, by skutecznie zaatakować Mentzena? Bo po tym, jak Rafał Trzaskowski przesunął się w prawo, być może jest to pytanie na wagę wyników wyborów.