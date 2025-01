Czytaj więcej Polityka Grzegorz Braun wykluczony z Konfederacji. Jest decyzja sądu partyjnego Sąd partyjny Konfederacji zadecydował o usunięciu europosła Grzegorza Brauna z tego ugrupowania. To pokłosie decyzji Brauna o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 r.

Problem w tym, że zdaniem zwolenników Brauna decyzja sądu jest nieważna, bo podobnie jak inne statutowe władze od 25 lipca działa on nielegalnie. – Zwołanie kongresu może być więc próbą zabezpieczenia się przez radę liderów na wypadek np. batalii prawnej z Braunem. Chcą wytrącić z rąk Brauna argument, że władze partii są nielegalne – słyszymy od jednego z naszych rozmówców.

Dodaje, że dodatkową motywacją może być chęć wykluczenia z władz osób ze środowiska Brauna. Np. w radzie liderów wciąż zasiada członek Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. Jest tam też Robert Jarosław Iwaszkiewicz, który przeszedł z Nowej Nadziei do partii KORWiN. Choć teoretycznie rada liderów może dokonywać zmian w swoich szeregach bez zwoływania kongresu.

Witold Tumanowicz, który choć nie potwierdza informacji o kongresie, to zapewnia, że jeśli się obędzie, nie będzie miał związku z Braunem. – Mamy po prostu statutowy obowiązek zwołania kongresu – mówi.

Gdyby przyjąć takie założenie, władze Konfederacji mogłyby nie zwołać kongresu i rządzić do końca świata, co jest całkowicie sprzeczne z ustawą o partiach politycznych

Janusz Korwin-Mikke

Problem w tym, że zdaniem Janusza Korwin-Mikkego, kongres wcale nie wyprostuje sytuacji w Konfederacji. Powód? Jak tłumaczy, skoro zwołują go nielegalne władze, on sam też będzie nielegalny. – Założenie, że władz nie obejmuje pięcioletni termin, oznacza, że mogą równie dobrze działać do końca świata. To absurdalna interpretacja – mówi.