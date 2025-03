Władimir Putin podczas konferencji prasowej w Moskwie zadeklarował, że Rosja zgadza się z amerykańskimi propozycjami dotyczącymi zawieszenia broni na Ukrainie, ale jakiekolwiek zawieszenie broni musiałoby uwzględnić podstawowe przyczyny konfliktu. Wskazał również, że przed wyrażeniem ostatecznej zgody należy omówić wiele kwestii, w tym sytuację w obwodzie kurskim oraz zasady dotyczące przestrzegania zawieszenia broni.

Władimir Putin deklaruje, że Rosja popiera pomysł zakończenia wojny na Ukrainie środkami pokojowymi

– Zgadzamy się z propozycjami zaprzestania działań wojennych, ale wychodzimy z założenia, że to powinno doprowadzić do długotrwałego pokoju i wyeliminować pierwotne przyczyny tego kryzysu – mówił. Rosyjski przywódca podziękował Donaldowi Trumpowi za jego wysiłki na rzecz zakończenia wojny. – Sam pomysł jest słuszny i z pewnością go popieramy – powiedział Putin. – Ale są kwestie, które musimy omówić. I myślę, że musimy również porozmawiać z naszymi amerykańskimi kolegami – mówił.

Zadeklarował, że może zadzwonić do amerykańskiego prezydenta, aby omówić tę kwestię. – Popieramy ideę zakończenia tego konfliktu środkami pokojowymi – stwierdził.