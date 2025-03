Adrian Zandberg, kandydat partii Razem i Krzysztof Stanowski, dziennikarz i biznesmen, uzyskali po 2 proc. wskazań (dla Stanowskiego to spadek o 1 punkt procentowy, poparcie dla Zandberga nie zmieniło się).

37 proc. Na takie poparcie może liczyć w nowym sondażu prezydenckim Rafał Trzaskowski

Wszyscy pozostali kandydaci uzyskali łącznie 2 proc. wskazań.



Badanie przeprowadzono metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.



To drugi sondaż (pierwszy był sondaż SW Research dla „Wprost” z 28 lutego), w którym Mentzen wyprzedza Nawrockiego. W większości innych sondaży to kandydat PiS wchodzi do II tury z Rafałem Trzaskowskim.



Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja

Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 18 maja, a ich ewentualna II tura odbędzie się 1 czerwca. Chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowali dotąd Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos, Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Joanna Senyszyn, Aldona Anna Skirgiełło (Samoobrona), Krzysztof Stanowski, Romuald Starosielec, Piotr Szumlewicz, Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) oraz Adrian Zandberg (Partia Razem). Aby wystartować w wyborach kandydat musi zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.