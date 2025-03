W najbliższy czwartek, 6 marca kolejne podejście w rządzie do ustawy wiatrakowej. Ma ona, w dużym skrócie, przyczynić się do odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie. Proces przyjmowania tego rozwiązania to sprawa, która trwa niemal dokładnie od wyborów 15 X 2023 r. Sprawę pilotuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I teraz cierpliwość resortu się kończy – wynika z naszych informacji.

Reklama

Rozmówcy z resortu środowiska przekonują jednoznacznie, że nadchodzi „czas decyzji”. Projekt znosi m.in. zasadę 10H (zmiana odległości minimalnej 700 m na 500 m od zabudowań przy budowie elektrowni) i jest od wielu miesięcy oczekiwany przez branżę.

Projekt ustawy wiatrakowej jest gotowy

Ustawa miała przejść przez SKRM (Stały Komitet Rady Ministrów) już w ubiegłym tygodniu. Jednak tak się nie stało ze względu na uwagi Ministerstwa Aktywów Państwowych do projektu. Chodzi o poprawki dotyczące repoweringu. To z kolei wzbudziło niezadowolenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, któremu zależy na zakończeniu prac nad ustawą w rządzie, a później rozpoczęciu ich przez Sejm.

Całość prac ma swoją historię. – Projekt ustawy wiatrakowej jest już gotowy. Zostały jeszcze drobne rozstrzygnięcia z resortem rolnictwa – mówiła w połowie stycznia minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Kilka tygodni później resort zapewniał, że w lutym ustawa trafi do Sejmu. Tak się jeszcze nie stało, a projekt był przedmiotem przedłużających się rozmów między resortami, w tym od wspominanego MAP czy resortu finansów.