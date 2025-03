Małgorzata Wassermann o Wołodymyrze Zełenskim: Nie dziękuje, ale poucza, pokrzykuje i wzywa

Wassermann ubolewała z powodu tego, jak „zachowuje się prezydent Ukrainy, jego administracja i Ukraińcy w Polsce”. – Powiedzmy uczciwie: na początku każdy z nas niósł, co miał. Polska i rząd PiS robili to na poziomie państwowym. Każdy z nas nosił rzeczy na zbiórkę, Polacy przyjmowali Ukraińców. Jaka wdzięczność jest? – pytała posłanka z Krakowa, od razu odpowiadając. – Mamy złą sytuację dla Polaków, potomków Rzezi Wołyńskiej, była sytuacja, w której mieliśmy problem na granicy ze zbożem. Prezydent Zełenski nie wykazywał zrozumienia. On nas porównywał do Rosji. To nie było uprawnione. Jak potraktował prezydenta Dudę w ONZ? Nie wiemy, dlaczego i kto mu to radzi – pewnie przyjaciele z Niemiec – ale on się włącza w kampanię wyborczą. To śmiertelny grzech – komentowała.



Pytana o to, na jaką „wdzięczność” ze strony Kijowa liczyła, gość Radia Kraków odparła, że liczy „na przełom w sprawie grobów pomordowanych”. – To niewielki gest, żebyśmy mogli zacząć dokonywać tam ekshumacji. Ten jego (Zełenskiego – red.) ton, gdzie on nie dziękuje, ale poucza, pokrzykuje i wzywa… To nie tylko w stosunku do USA, ale też do Polski. Podobnie zachował się kiedyś w stosunku do (Joe) Bidena. Jego dyplomacja powinna mu uświadomić, że wszyscy dają z siebie bardzo dużo i należy się wdzięczność, nie połajanki – powiedziała Małgorzata Wassermann.