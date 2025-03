Konwencja Karola Nawrockiego. Nie było Kaczyńskiego, była Kaczyńska. „Chcemy dziś żyć w Polsce normalnej”

Konwencja odbywa się w hali Transcolor w podwarszawskich Szeligach. Głównym punktem wydarzenia jest wystąpienie Nawrockiego, który przedstawia swój program wyborczy. W wydarzeniu biorą udział m.in. córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego Marta Kaczyńska oraz szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda

- To dla mnie wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie, że córka świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jest tutaj ze mną - tak Karol Nawrocki przywitał gościa konwencji, Martę Kaczyńską.

- Jesteśmy tu dzisiaj po to, by zwyciężyć dla Polski, która musi stać się sferą normalności, sferą dobrobytu i sferą bezpieczeństwa – mówił kandydat, nawiązując do tytułu konwencji. Nawrocki powiedział, że w ostatnich miesiącach odwiedził blisko 200 miejscowości: dużych miast, małych miasteczek, gmin i powiatów. Zaznaczył, że ludzie najczęściej mówili mu, że chcą żyć w Polsce normalnej. - Stoję tu dziś, żeby to zrobić - przekonywał Nawrocki.