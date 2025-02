Bernie Sanders: Pod wieloma względami Donaldowi Trumpowi podoba się to, co robi Władimir Putin

Senator Sanders jednoznacznie określił wojnę w Ukrainie jako starcie demokracji z autorytaryzmem. – Historia pokaże, że Ukraina została zaatakowana przez duży autorytarny kraj, który sądził, że podbije ją w kilka dni. Ale Ukraina walczyła z niezwykłą odwagą i strasznie za to zapłaciła – powiedział.

Bernie Sanders: Większość Amerykanów wie, że to nie Wołodymyr Zełenski jest dyktatorem, tylko Władimir Putin

Były kandydat na prezydenta USA w prawyborach Partii Demokratycznej podkreślił, że „obrona Ukrainy to obrona demokracji i sprawiedliwości na całym świecie”, a większość Amerykanów nadal popiera wsparcie dla Kijowa. – Większość Amerykanów wie, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę, a nie Ukraina. Większość Amerykanów wie, że to Putin jest dyktatorem, a nie Zełenski – zaznaczył.

Zdaniem Sandersa jednym z największych wyzwań jest walka z rosyjską dezinformacją i jej wpływami politycznymi. – To problem, nad którym pracujemy każdego dnia. Musk ma niezwykły zasięg dzięki posiadaniu Twittera i nie chodzi tu tylko o Ukrainę – zauważył senator.

Demokratyczny senator podkreślił, że najważniejsze, co mogą zrobić Amerykanie, to sprzeciwiać się fałszywym twierdzeniom Trumpa. – Musimy demaskować Trumpa jako kłamcę, którym jest. W momencie, gdy Ukraina walczy o przetrwanie, a tysiące ludzi giną, on proponuje eksploatację ukraińskich zasobów mineralnych. To oburzające – stwierdził.