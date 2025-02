Trzy punkty Tuska. „Dość gadania, czas działać!"

Zdaniem Nausėdy należy też przyspieszyć prace nad przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej, co jego zdaniem mogłoby nastąpić do roku 2030. „Bezpieczeństwo Ukrainy jest częścią bezpieczeństwa europejskiego. Działajmy razem" - zakończył Nausėda.

Donald Trump o finansowaniu pomocy dla Ukrainy

Sprawa finansowania pomocy dla Ukrainy wróciła po wpisie prezydenta USA Donalda Trumpa w portalu Truth Social. Trump nazwał prezydenta Ukrainy „dyktatorem bez wyborów" i napisał, że powinien „działać szybko, bo inaczej nie będzie miał kraju". Zarzucił mu, że wykonał „okropną robotę" jako szef państwa i namówił USA na udział w „wojnie, której nie mógł wygrać".

„Pomyślcie: umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dolarów, aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, wojnę, której on bez USA i Trumpa nigdy nie będzie w stanie zakończyć" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.