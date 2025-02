W sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartek, Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 30 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, zrealizowanym miesiąc wcześniej. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. W jej przypadku poziom poparcia nie zmienił się względem stycznia – nadal wynosi 29 proc.



Na trzecim miesiącu, tak jak przed miesiącem, znalazła się Konfederacja. Formacja, której twarzami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, zanotowała jednak największy skok poparcia w całym zestawieniu – z 12 proc. na 16 proc.



Wyniki najnowszego sondażu Ipsos: Pięć partii w Sejmie

Do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadziłyby jeszcze dwa ugrupowania. Na głos co dziesiątego Polaka (10 proc.) może liczyć w lutym Trzecia Droga. Koalicyjna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni identyczny wynik zanotowała również w styczniu. W parlamentarnych ławach zasiedliby również przedstawiciele Nowej Lewicy, mimo spadku poparcia z 7 proc. do 6 proc.

Do Sejmu nie dostałaby się partia Razem, która w styczniu została wskazana przez 3 proc. respondentów, a przez miesiąc zanotowała spadek poparcia o 1 pkt. proc. Na inne ugrupowanie, spoza wymienionej szóstki, głosować chce 1 proc. ankietowanych.