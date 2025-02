Ekspert zauważa, że sztaby Trzaskowskiego i Nawrockiego nie są przygotowane na scenariusz, w którym duopol zostaje zachwiany. „Oni są głęboko niezainteresowani jego przełamaniem” – mówi. Tymczasem wyborcy zaczynają się rozglądać za „trzecią opcją” i tym razem może to być ruch na poważnie.

„W pewnym momencie spór między postkomunistami a opozycją demokratyczną się skończył. Może teraz jesteśmy świadkami kolejnego przełomu?” – zastanawia się Duma. Jeśli Mentzen wejdzie do drugiej tury, to będzie największy cios dla dominacji PO-PiS od 2005 roku – to jedna z tez omawianych w podcąście.