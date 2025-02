Szymon Hołownia z pytaniem do Rafała Trzaskowskiego

Ważne miejsce w przemówieniu marszałka Sejmu zajęły kwestie istotne dla mieszkańców Polski spoza dużych miast, w tym rozwój infrastruktury i dostęp do niej. – To głos ludzi, którzy chcą dziś współpracy, rozwoju, równowagi, przyszłości, pokoju, powinien być na naszej scenie bardzo wyrazisty. Chcę być ich głosem, adwokatem. O czym mówię? O sprawach ludziom najbliższym. Np. o komunikacji. Komunikacja to tak naprawdę przywrócenie ludziom wolności. W Sejmie zajmujemy się tysiącem rzeczy, immunitetami, ale ludzie w Polsce dziś nie mają elementarnej wolności – wolności, wyboru miejsca, gdzie chcą dojechać. Jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce chce być prezydentem, musi mieć odpowiedź na to, jak to zrobić, żeby w Polsce nie liczyła się tylko i wyłącznie Warszawa, która jest wspaniałym i dumnym miastem, ale żeby o normalnym połączeniu kolejowym ze światem mógł pomarzyć np. Płock, mógł wreszcie je mieć Grudziądz, żeby to się wreszcie wydarzyło w innych miastach Polski – mówił marszałek Sejmu.

– Takich rzeczy można wymieniać bardzo wiele. Np. mieszkania. Mieszkania to wolność – wolność wyboru, jak chce się żyć, założenia rodziny lub nie. Państwo od lat nie może tego zapewnić. To nie są poboczne tematy wielkiej polityki. To są najważniejsze tematy, które trzeba dziś poruszyć w imię ludzi, bo ludzie są najważniejsi – podkreślił Hołownia.

Czytaj więcej Polityka W PiS konsolidacja wokół kampanii Nawrockiego W kampanię kandydata obywatelskiego angażują się przedstawiciele wszystkich frakcji w PiS. Praca polityków z różnych środowisk ma pomóc Karolowi Nawrockiemu w wyborach 18 maja. Taki przynajmniej jest plan.

Marszalek Sejmu zwrócił się też z pytaniem do Rafała Trzaskowskiego. – Czy jest w stanie zadeklarować jasno i otwarcie, że niezależnie od stanowiska tego czy innego polityka swojego ugrupowania, stanie murem za tym, żeby CPK umożliwiło połączenia kolejowe takie, jakich potrzebują mieszkańcy Płocka, Grudziądza, Kalisza? – pytał we wtorek Szymon Hołownia swojego konkurenta.

Szymon Hołownia o współpracy z PSL

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się kolejne pytania o współpracę Hołowni i PSL w trakcie kampanii wyborczej. W trakcie konferencji prasowej pytała o to „Rzeczpospolita”. – Nasza współpraca jest bardzo dobra. PSL od samego początku chciał być zaangażowany w kampanię, ich przedstawiciel jest w sztabie. Konsultujemy ze sobą różne wydarzenia, w tym tygodniu będę brał udział w wydarzeniach PSL. Ich działacze zbierają podpisy – mówił marszałek Sejmu.

Hołownia mówił też o swoich poglądach w kontekście tezy, że polityka skręca w prawą stronę. – Ja mam swoje poglądy, nie będę ich zmieniał, Nie będę sprzedawał za tę czy inną polityczną korzyść. Mówię o nich uczciwie. Nikogo nie okłamuję. Jasno zajmuję swoje stanowisko. Nie będę ścigał ukraińskich matek z chorymi dziećmi za to, że nie mogą iść do pracy. Nie będę tego robił. Niech polityka sobie idzie gdzie chce, ja zostaję z ludźmi. Nie jestem ani prawicowy, ani lewicowy, jestem tam, gdzie większość społeczeństwa, w centrum – podkreślał.