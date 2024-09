Sejm po wakacjach ruszy z nowym regulaminem. „Wyznaczamy standardy”

Zgodnie ze zmianą, obowiązującą od 31 sierpnia, posłowie będą musieli załączyć do projektu specjalny formularz, zawierający tzw. deklarowane skutki regulacji, czyli m.in. szacunki ekonomiczne skutków uchwalenia projektu. Będą musieli też podać, czy rozważane były wcześniej rozwiązania alternatywne dla projektowanych zmian.

Po powrocie z wakacji posłowie nie będą mogli już tak łatwo składać poprawek, jak wcześniej

Kolejna zmiana, która weszła już w życie, dotyczy ograniczenia procedur przyspieszonych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zaskoczyła ona jedno z ministerstw, które próbowało przekonać Hołownię do przeprowadzenia dwóch czytań jednego z projektów na najbliższym posiedzeniu. Minister miał usłyszeć, że w myśl regulaminu, nad którym sam głosował jako poseł, nie będzie to możliwe.

Po powrocie z wakacji posłowie nie będą mogli już tak łatwo składać poprawek, jak wcześniej. Wszystkie będą musiały być obowiązkowo uzasadnione, a wraz z uzasadnieniami trafią następnie na stronę internetową Sejmu. Podniesiona została też ranga wysłuchań publicznych. – Dotąd przypominały one ścianę płaczu. Potrafiło przyjść na nie np. 150 osób, które zabierały głos, jednak niewiele z tego wynikało – mówi Stanisław Zakroczymski, dyrektor generalny kierujący gabinetem marszałka. – By to zmienić, wprowadziliśmy obowiązek odniesienia się autorów projektu do tego, co padnie w czasie wysłuchania – dodaje.

Jedną z kluczowych zmian do regulaminu wprowadzili posłowie Konfederacji

Na tym zmiany się nie kończą. Kolejne zaczną obowiązywać z końcem października. Do tego czasu uruchomiona ma zostać specjalna platforma, służąca obowiązkowym konsultacjom projektów, w ramach których głos będzie mógł zabrać każdy. Pracownicy Kancelarii Sejmu będą sporządzać oceny skutków regulacji projektów, a w dodatku zlikwidowana zostanie tzw. zamrażarka w komisjach sejmowych. Będą one miały dziewięć miesięcy na przedstawienie Sejmowi sprawozdań o każdym z projektów. Wprowadzenie tej ostatniej zmiany do regulaminu Sejmu jest zasługą posłów Konfederacji.