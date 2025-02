Monika Piątkowska do kandydata popieranego przez PiS: Nie przejdzie ten numer w Krakowie

Dodała, że z wieloma działaczami Polski 2050 współpracuje do dziś. - Poseł Komarewicz rzeczywiście miał pierwszą reakcję emocjonalną, ale proszę zauważyć, co powiedział później: (...) gdyby te rozmowy wyglądały inaczej, nie wykluczam, że poparlibyśmy tę kandydatkę - zaznaczyła. - Liczę na współpracę ze środowiskami również związanymi z Polską 2050. Trzeba współpracować szerokim frontem. Zdrowy rozsądek, spokój, umiarkowanie - emocje są niepotrzebne. Mamy cel 16 marca, potem drugi cel w maju i trzeba trzymać demokratyczną stronę mocy, o co apeluję również do Szymona Hołowni. Zawsze wyciągam rękę do współpracy - powiedziała.