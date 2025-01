"Przesłuchamy Ziobrę na Białołęce lub w Sejmie". Komisja ds. Pegasusa wyjaśnia wniosek o areszt wobec Ziobry

Czasy, kiedy to Zbigniew Ziobro pisał scenariusze się skończyły. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy grali w spektakl, który funduje nam od jakiegoś czasu Zbigniew Ziobro. Kolejną z kar porządkowych, jakie komisja jest w stanie nałożyć na świadka, jest kara 30 dni aresztu.

Nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromną wiedzę na temat systemu Pegasus. Dlatego też zawnioskujemy do sądu okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie, po to, żeby go przesłuchać. Czy to przesłuchanie odbędzie się na Białołęce (gdzie znajduje się areszt – przyp. red.), czy odbędzie się po doprowadzeniu do sal na terenie Sejmu, o tym jeszcze zdecydujemy. Natomiast każdy inny obywatel, który miałby wezwanie na konkretną godzinę, nie mógłby pozwolić sobie na tego typu zachowanie. Stąd też nasza decyzja – wyjaśniła przewodnicząca komisji ds. Pegasusa.

Bosacki: państwo musi działać

- Skończyły się czasy, gdy organy państwa polskiego czekały na to, aż pan Ziobro skończy swoją rozmowę z panem Rachoniem. Państwo musi działać. Myśmy czterokrotnie wzywali przedtem pana Ziobrę, on to lekceważył pod różnymi pretekstami, w tej chwili miał się stawić u nas o 10:30, o 10:50, kiedy kończyliśmy obrady, nadal go nie było dlatego, że wybrał sobie rozmowy w swojej propagandowej telewizji Republika – mówił zastępca przewodniczącej komisji Marcin Bosacki.

- Komisja powołana jednogłośnie przez Sejm, działająca zgodnie z prawem, musi realizować zadania, które jej powierzył Sejm Rzeczypospolitej, a nie realizować spektakle, które pan Ziobro chciał nam dzisiaj rozpisać. Oczekujemy na decyzję sądu, czy do prawidłowego przesłuchania pana Ziobry będzie potrzebny areszt. My z całą pewnością zrealizujemy przesłuchanie pana Ziobry, ponieważ jest on bardzo ważnym świadkiem.