Prof. Antoni Dudek komentuje słowa duchownego. „Odpowiedź Nawrockiego całkiem sporo mówi o nim samym”

Sprawę skomentował w rozmowie z Onetem prof. Antoni Dudek. - Dla elektoratu, do którego trafia Nawrocki, ten incydent w Ciechanowie jest super. Tak właśnie trzeba. Oni chcą, żeby dowalić tym drugim. Nie dyskutować, a po prostu wziąć i trzasnąć w mordę tych zdrajców. I koniec. To jest właśnie takie myślenie - powiedział.

- Moja wypowiedź na temat Nawrockiego odbiła się szerokim echem i w jakimś stopniu pokrzyżowała szyki jego sztabowi. I im to ciąży. Gdzieś później wypowiadał się prof. Motyka i inne osoby. To popsuło sztabowcom początek kampanii Nawrockiego i myślę, że stąd takie niezadowolenie - podkreślił Dudek, odnosząc się do swojej wypowiedzi, w której stwierdził, że iż Nawrocki to „jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi” w przestrzeni publicznej. - Podtrzymuję tę wypowiedź. Cały czas uważam, że jest to człowiek bezwzględny. To jego wczorajsze zachowanie na spotkaniu w Ciechanowie też go demaskuje. Pokazuje jego pewne cechy osobowości - dodał prof. Dudek.

Czytaj więcej Polityka Prof. Antoni Dudek przestrzega przed Karolem Nawrockim. „Bezwzględny, nie ma zahamowań” - Karol Nawrocki to człowiek bezwzględny i zdeterminowany, żeby odnieść sukces i na razie idzie od sukcesu do sukcesu - mówi o prezesie IPN, kandydacie na prezydenta popieranym przez PiS prof. Antoni Dudek.

Prof. Dudek jest zdania, że „Karol Nawrocki mógł inaczej zareagować na wypowiedź księdza Jóźwiaka, ale zareagował dokładnie tak, jak reaguje człowiek o cechach osobowych, które mu przypisał”. - Udaje, że nic się nie stało – powiedział. - PiS nie wycofa Karola Nawrockiego z wyścigu prezydenckiego. Po pierwsze, byłaby to dla PiS gigantyczna kompromitacja. Ponadto w świetle wszystkich znanych sondaży Karol Nawrocki bez problemu wchodzi do drugiej tury – dodał prof. Dudek. - Problem z nim będzie dopiero w drugiej turze – ocenił.

Do sprawy prof. Dudek odniósł się także w mediach społecznościowych. „Ksiądz dziekan, to w sumie żadna niespodzianka. Takich przesiąkniętych duchem chrześcijańskiego miłosierdzia kapłanów starszej daty można w Polsce spotkać wciąż sporo” - stwierdził we wpisie opublikowanym na Facebooku. ”Jednak odpowiedź jakiej udzielił mu 'obywatelski' kandydat na prezydenta, całkiem sporo mówi właśnie o nim samym. Może nawet więcej niż chciałby nam o sobie powiedzieć” - dodał.