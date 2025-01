Prof. Antoni Dudek przestrzega przed Karolem Nawrockim. „Bezwzględny, nie ma zahamowań”

- Ja, jako człowiek związany z IPN-em, miałem okazję zobaczyć (Nawrockiego - red.) w kilku sytuacjach i mam na ten temat wyrobiony pogląd. To jest człowiek bezwzględny i zdeterminowany, żeby odnieść sukces i na razie idzie od sukcesu do sukcesu – dodał.

Prof. Dudek uważa, że ewentualne zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich będzie dla koalicji rządzącej oznaczać trudniejszą współpracę z Pałacem Prezydenckim niż jest to obecnie. - Tu już nie będzie takiego łącznika jak Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu już będzie bezwzględna walka, bo głównym celem Nawrockiego będzie doprowadzenie do przedterminowych wyborów, do rozpadu koalicji rządowej – powiedział.

Czytaj więcej Polityka Trzaskowski czy Nawrocki? Wiemy, kto wygrałby I turę wyborów prezydenckich Popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki w pierwszej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku, liczyć może na 26,2 proc. głosów. Na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego swój głos oddać chce natomiast 35,7 proc. respondentów – wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu.

Kim jest Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS?

Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku w Gdańsku. Jest historykiem oraz doktorem nauk humanistycznych. Nawrocki skończył także studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku International MBA in Strategy, Programme and Project Management. Głównym obszarem jego zainteresowań jest najnowsza historia Polski.

Od 2009 roku Nawrocki pracował w gdańskim oddziale IPN. Od 2017 roku był dyrektorem gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. W lipcu 2021 roku objął funkcję prezesa IPN.