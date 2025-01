Natalia Panczenko: Ograniczenia 800 plus dla Ukraińców? Dyskryminacja

Szacuje się, że obecnie nawet co dziesiąty mieszkaniec Polski jest Ukraińcem albo ma pochodzenie ukraińskie. I przy takiej liczbie Ukraińców w Polsce kandydaci na prezydenta zaczynają nastawiać jednych przeciwko drugim. Jak się rozpędzą, to mogą doprowadzić do napięcia tego stopnia, że nie będą już w stanie go opanować. Będzie kwitła przemoc, ksenofobia. Ludzie zaczną się bić i znienawidzą siebie nawzajem. To bardzo straszne. Populiści łatwo mogą otworzyć puszkę Pandory, bo w ich wypowiedziach jest dużo emocji i mało faktów. Ale zamknąć tę puszkę będzie bardzo ciężko. Na razie to dotyczy Ukraińców, a jutro może uderzyć w imigrantów innej narodowości.

We wtorek w „Rzeczpospolitej” publikujemy wyniki sondażu, z którego wynika, że grubo ponad 80 proc. Polaków poparłoby zmiany w wypłaceniu świadczenia 800+ dla Ukraińców. A to oznacza, że politycy idą w nogę z nastrojami rodaków.

Politycy idą na łatwiznę, patrząc wyłącznie na sondażowe słupki. A w dzisiejszej dobie, niestety, nie fakty, lecz liczba filmików na TikToku na określony temat ma wpływ na podejmowane przez ludzi decyzje. Często odpowiadają na pytania w sondażu, nie zagłębiając się w szczegóły. A tylko w ubiegłym roku Ukraińcy swoją pracą wygenerowali 1,5 proc. polskiego PKB, bo 78 proc. uchodźców z Ukrainy pracuje. Na te pozostałe 22 proc. przypadają jeszcze emeryci i kobiety, które nie mają dzieci. Proponowane przez polityków zmiany dotkną niewielką grupę, ale jednocześnie najbardziej wrażliwą. Takie pomysły to czysty populizm, nie mają uzasadnienia gospodarczego. I są niebezpieczne, bo Ukraińcy, ale też inni imigranci w Polsce, mogą poprzez tak prowadzoną politykę po prostu wyjechać. Wtedy Polska mocno ucierpi.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Bartosz Marczuk: Limity 800+ dla Ukraińców ucieszą Berlin i Moskwę Trzeba być więcej niż ostrożnym w ograniczaniu programu 800+ dla dzieci z Ukrainy. W ferworze kampanijnej wojny możemy przegapić to, co bardzo ważne, czyli korzyści, jakie odnosimy i będziemy odnosić z obecności nad Wisłą imigrantów sąsiadów – pisze Bartosz Marczuk, współautor programu 500+.

Matematyka jest prosta. Na świadczenia 800+ dla Ukraińców Polska wydaje 2 mld złotych, a z podatków odprowadzanych przez pracujących w Polsce Ukraińców do budżetu państwa trafia 15 mld złotych. Osobiście chciałabym, by z moich podatków, a od wielu lat płacę całkiem spore podatki, wspierano ukraińskie uchodźczynie z dziećmi. Ale nikt mnie o to nie zapytał. Politycy pytają tylko o rzeczy, które pomogą im w kampanii wyborczej.

Sondaże pokazują, że poparcie dla Ukrainy maleje w całej Europie. Czy pani odczuła w Polsce zmianę nastawienia wobec Ukraińców?

Nastroje rzeczywiście się zmieniły. Przerabialiśmy to już w przeszłości. Jeszcze w czasach rewolucji na Majdanie, a później aneksji Krymu odczuliśmy ogromne wsparcie ze strony polskiego społeczeństwa. To samo było po rosyjskiej agresji w 2022 roku. Ale zawsze jest tak, że w pewnym momencie wsparcie zaczyna maleć i coraz bardziej słyszany jest głos ludzi, którzy od samego początku nie popierali pomocy dla Ukrainy.