Zastępca Donalda Trumpa przyjedzie do Polski? „Nie ma przygotowań do takiej wizyty”

W obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz weźmie udział około 3 tysięcy osób

Główna ceremonia związana z 80. rocznicą wyzwolenia obozu, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, odbędzie się 27 stycznia o godz. 16:00 w namiocie ustawionym przy bramie do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Muzeum szacuje, że w uroczystości weźmie udział około 3 tysięcy osób. Wsłuchają się oni w głos Ocalałych, których – jak podało Muzeum Auschwitz – obecnych będzie około 50.

Udział potwierdziły już delegacje państwowe: Albanii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Izraela, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Mołdawii, Monako, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Prezydent Andrzej Duda nie ma informacji o przyjeździe J.D. Vance'a

Prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej w Davos powiedział, że nie ma żadnych informacji o takiej wizycie. Przyznał, że możliwe jest podjęcie w ostatniej chwili „na najwyższych szczeblach w Stanach Zjednoczonych” decyzji o przyjeździe wiceprezydenta do Polski.

Zaznaczył także, że przyjazd prezydenta czy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski czy do jakiegokolwiek kraju, to z reguły jest wydarzenie obwarowane wcześniejszymi, długotrwałymi przygotowaniami, których - zgodnie z jego wiedzą - do tej pory w Polsce nie było.