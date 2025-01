- Europa musi stać się bardziej pragmatyczna, była być może zbyt idealistyczna. Wielkie cele klimatyczne to fajna rzecz, ale potem trzeba do nich dojść. Jeśli dochodzimy do nich za szybko, ze zbyt dużym kosztem dla społeczeństwa, to społeczeństwo to odrzuca i zaczyna głosować na radykalne partie prawicy. Czy to we Francji, czy ostatnio w Niemczech, czy – istnieje duże ryzyko – w Polsce. Nie możemy bagatelizować rzeczywistości – podkreślił poseł Polski 2050.



- Trzeba to urealnić. Na pewno w Polsce mamy duże zapóźnienie jeśli chodzi o energię odnawialną. Druga kwestia to kwestia energetyki, musi być tańsza energia – kontynuował Petru.

- Tania energia to energia konkurencyjna z różnych źródeł - dodał polityk, wskazując, że te źródła to: atom, wiatr na morzu, wiatr na lądzie, fotowoltaika i, jeszcze przez jakiś czas, węgiel i gaz.

- Błędne okazało się założenie Niemiec, że zawsze poradzimy sobie z energią, bo sprowadzimy tanią energię z Rosji. Ten wariant przestał być aktualny po agresji Rosji na Ukrainę - zauważył poseł Polski 2050.



- Drugim błędem polityki niemieckiej (było to, że) o ile trzeba mądrze przyjmować imigrantów, o tyle liczba imigrantów, których Europa przyjęła, była tak duża, że nie poradziliśmy sobie jako Europejczycy z taką falą napływu. To było za dużo jak na możliwości europejskie – ocenił poseł Polski 2050.