Mimo upływu miesięcy do obsadzenia tego stanowiska jednak nie dochodziło. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że zwłoka miała początkowo związek z niezwoływaniem rady liderów Konfederacji, której zgoda jest konieczna do przypieczętowania zmian w klubie. Później rozmyślić miał się Mentzen, który zaangażował się w prowadzenie kampanii prezydenckiej, wysuwając kandydaturę innego posła Konfederacji Przemysława Wiplera.

Tej ostatniej nie udało się jednak przeforsować i wówczas pojawił się kandydat kompromisowy, czyli Grzegorz Płaczek. Na czym ma polegać ta kompromisowość? Chodzi o to, że choć formalnie Płaczek jest członkiem Nowej Nadziei, jedynkę na liście do Sejmu zapewnił sobie, wygrywając prawybory Konfederacji w Katowicach. Pomogła mu w tym popularność, jaką zyskał w ostatnich latach, krytykując sposób walki rządu z pandemią Covid-19.

Część działaczy Konfederacji zarzuca Płaczkowi, że koniunkturalnie zmienił poglądy na temat aborcji

Jednak spokój w klubie nie potrwał długo. Politycy najbardziej konserwatywnych członków Konfederacji, czyli Ruchu Narodowego Bosaka i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zaczęli przypominać wypowiedź sprzed lat na temat aborcji. „Większość pewnie z was pewnie powie: ale mówił to, zanim został posłem i zanim wstąpił do Konfederacji. Ale jakie to ma znaczenie? Może po prostu wtedy mówił to, co uważa, a nie to, co narzuca mu partia i jego wyborcy” – oburza się w nagraniu w mediach społecznościowych Weronika Czerniawska, działaczka sympatyzująca z Grzegorzem Braunem. „Takim jak pan, panie Płaczek, to się nawet ręki nie podaje” – dodaje.

Na ile nagranie sprzed lat jest problemem w klubie? Sam Grzegorz Płaczek tłumaczy nam, że „dziś nie ma złudzeń”, „jest za ratowaniem życia dzieci i przeciw aborcji”. – Moje stanowisko potwierdza to, jak głosowałem w Sejmie w kwestii aborcji. Byłem przeciw. Przed samym głosowaniem poświęciłem dużo czasu na wysłuchanie różnych stanowisk i wystąpień posłów oraz na rozmowę z osobami, które dopuściły się aborcji. Rozmawiałem również z przedstawicielami Kościoła oraz zapoznałem się także z postulatami ruchów, które wspierają aborcję. Dziś nie mam wątpliwości, że głosując „przeciw”, podjąłem jedyną słuszną decyzję – dodaje.