Osobiście uważam jednak, że do tego nie dojdzie. Podczas spotkania Trump z Putinem mogą się najwyżej porozumieć co do tego, że negocjacje pokojowe muszą się rozpocząć. Nie sądzę, by podczas pierwszego spotkania doszło do podpisania jakichś dokumentów.

Widzi pan szansę na szybkie zakończenie wojny?

Wszystko zależy od tego, czy Putin w ogóle zgodzi się na rozpoczęcie takich negocjacji. Eksperci są zgodni co do tego, że obecnie nic go nie zmusza do zakończenia wojny. Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w Donbasie. Myślę więc, że Putin może zgodzić się na rozpoczęcie negocjacji z Trumpem, ale nie zatrzyma swojej armii.

W zamian za zawieszenie broni Putin będzie chciał otrzymać deklarację, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem NATO. Ukraina mu tego nie zagwarantuje, bo dążenie do sojuszu jest wpisane do naszej konstytucji. Poza tym w zamian za zatrzymanie wojny będzie oczekiwał zniesienia sankcji.

W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że źli ludzie pozostawali bezkarni. Rozliczyć Putina można byłoby wyłącznie wtedy, gdyby przegrał wojnę z Ukraina i stracił władzę w Rosji. Ukraina chciałaby rozliczyć Putina, ale Zachód na to nie jest gotowy. Głownie dlatego, że realizacja takiego scenariusza wiąże się z ryzykiem wybuchu wojny jądrowej. Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog

A kto będzie kontrował przestrzeganie zawieszenia broni? Mówi się o misji pokojowej państw Europy i Ukraina to popiera. Wątpię jednak, by Putin wyraził zgodę na obecność na linii frontu sił z państw NATO. Ukraina oczekuje prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli nie zostaniemy przyjęci do NATO, to kto nam zagwarantuje bezpieczeństwo? Wciąż tego nie wiemy.