Donald Trump prezydentem USA. Adrian Zandberg: Nie powinniśmy prowadzić polityki zagranicznej z ekscytacją i na kolanach

W rozmowie z RMF FM kandydat na prezydenta zwrócił uwagę na problem rywalizacji handlowej z USA i Chinami. – My w Europie od kilku lat przegrywamy konkurencję z dwoma innymi blokami społeczno-gospodarczymi. Z Amerykanami, którzy inwestują na olbrzymią skalę w nowe technologie. I z Chińczykami, jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę czy energetykę – ocenił.

Adrian Zandberg: Unia Europejska niewolnikiem myślenia ekonomicznych elit RFN lat 90.

Według Zandberga problemem jest podejście Unii Europejskiej do inwestycji publicznych. – Myśmy sami sobie (w UE – red.) nałożyli swego rodzaju smycz na szyję, jeszcze z czasów traktatu z Maastricht. Przecież Amerykanie inwestują na olbrzymią skalę, a Chińczycy zupełnie nie krępują się pewnymi limitami z lat 90., jeżeli chodzi o podejście do inwestycji finansowanych z kredytu. A my w Europie jesteśmy ciągle niewolnikami myślenia ekonomicznych elit Republiki Federalnej Niemiec lat 90. – zauważył polityk.

– Ramy długu publicznego, ograniczenia używania długu publicznego do inwestycji powodują, że my mamy w tym momencie w Polsce i w całej Europie problem ze zbyt małym poziomem inwestycji. To musimy w pilnym tempie zmienić, zwłaszcza jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że relacje handlowe pomiędzy Europą, a także Polską i Stanami Zjednoczonymi, uległyby pogorszeniu – podsumował Adrian Zandberg.