Razem będzie walczyć o miejsce Bogdana Klicha w Senacie

Najwyższy czas żeby wysłać tym, którzy rządzą czytelny sygnał, że my nadal chcemy zmiany Adrian Zandberg, lider Lewicy Razem

- Że nas nie zadowala to, że na miejsce skrajnego konserwaytyzmu PiS, mamy u władzy ludzi, dla których nawet lekcje o zdrowiu to jest coś, na co nie mogą się zgodzić, bo im XIX-wieczne poglądy nie pozwalają - ironizował Zandberg nawiązując do sprzeciwu części polityków koalicji rządzącej wobec planów wprowadzenia w szkole obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ostatecznie przedmiot ten, który zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, nie będzie przedmiotem obowiązkowym.



Ewa Składek. Feministka i aktywistka proaborcyjna kandydatką Lewicy Razem do Senatu w Krakowie

Zandberg wypomniał też koalicji rządzącej, że po roku jej rządów „prawa kobiet nie zostały posunięte do przodu”.



- W Krakowie już za chwilę będą miały miejsce wybory uzupełniające do Senatu. W tych wyborach będzie alternatywa, będzie można zagłosować na prawdziwą zmianę - stwierdził następnie Zandberg. Jak dodał kandydatką Razem w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie będzie Ewa Składek. Składek to członkini Lewicy Razem, aktywistka proaborcyjna i feministka. Od 2021 r. zaangażowana w Strajk Kobiet w Krakowie i działania Komitetu Manifowego.

Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w okręgu 33 w niedzielę, 16 marca.