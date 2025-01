- W takich warunkach przyjeżdża prezydent Wołodymyr Zełenski i w trakcie toczącej się kampanii wyborczej krytykuje jednego z głównych pretendentów do fotela prezydenckiego – kontynuuje Duma dodając, że istotą wypowiedzi Nawrockiego nie było odmówienie Ukrainie pomocy. - Nawrocki nie mówi: nie dostaniesz tych gwarancji. Mówi: zachowuj się po ludzku i wszystko będzie ok - dodaje zauważając, że za tę wypowiedź otrzymuje od Zełenskiego reprymendę.

A jednocześnie – jak zauważa nasz rozmówca – Zełenski spotyka się z Rafałem Trzaskowskim, którego odznacza za pomoc, jakiej Warszawa udzieliła Ukraińcom po wybuchu wojny. - Jakbyśmy traktowali każdą z tych rzeczy osobno, to można by każdą dobrze wytłumaczyć. Ale fakty są takie, że pierwszego dnia oficjalnej kampanii wyborczej mamy sytuację, w której prezydent obcego kraju wysyła sygnały w odniesieniu do dwóch głównych kandydatów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to próba oddziaływania na proces wyborczy w Polsce - ocenia Duma.



Marcin Duma: Dziś walka toczy się o wyborców Trzeciej Drogi, którzy skłaniają się ku Konfederacji

A komu takie słowa Zełenskiego przyniosą zysk? - Dziś walka nie toczy się o wyborców PiS, wyborców KO, ani wyborców Lewicy – bo co do ich decyzji wyborczych z grubsza wiemy, jakie one będą. Gra toczy się o tę grupę wyborców, która zdecydowała o tym, że 15 października Trzecia Droga dostała 14 proc. a Konfederacja dostała 7 proc., mimo że parę miesięcy wcześniej wydawało się, że ta dynamika będzie odwrotna. Ale to nie znaczy, że ci ludzie, gdy już raz zagłosowali na Trzecią Drogę, to już z nią zostali. Dzisiaj wrócili do Konfederacji i nasiąkają tym antyukraińskim przekazem. Jeżeli oni dziś widzą, że prezydent Zełenski – ktoś, do kogo nie są nastawieni najlepiej – gości u Trzaskowskiego i ruga Nawrockiego, to ta kluczowa grupę dostaje sygnał, że dla nich być może lepszy jest ten Nawrocki - mówi ekspert. Jego zdaniem sympatia okazana Trzaskowskiemu przez Zełenskiego może okazać się niedźwiedzią przysługą.



- Elektorat, który w 2023 roku zagłosował na Trzecią Drogę, dzisiaj wydaje się skłaniać do tego, aby zagłosować na Konfederację. To jest elektorat, który jest trochę liberalny, w sensie ekonomicznym, raczej skłaniający się w kierunku konserwatywnym, jeśli chodzi o sprawy cywilizacyjne, obyczajowe. I taki, który jest trochę rozczarowany stanem realizacji obietnic, które mu zostały złożone 15 października. Dziś znajduje się w miejscu, w którym trochę czeka, aby ktoś przedstawił mu obietnicę realizowania tego, czego on chce. A on chce dobrze żyć, chce żeby wszystko wróciło do normy sprzed 2020 roku – mówi też Duma.

Prezes IBRiS zaznacza, że ten elektora "nie jest w stanie zaakceptować PiS, ponieważ jeszcze półtora roku głosował przeciw tej partii". - Ale będąc w kręgu Konfederacji, nasiąkając „ukraińskosceptycznym” sentymentem, za chwilę stanie się podatny na oddziaływanie Karola Nawrockiego - dodaje.