Dania zwiększa obecność wojskową na Grenlandii. Będą nowe okręty i psie zaprzęgi

Ograniczone siły Danii na Grenlandii. Rząd chce je zwiększyć

Dania, choć odpowiada za bezpieczeństwo i obronę Grenlandii, ma ograniczone możliwości militarne na tej ogromnej wyspie. Obecnie obejmują one cztery stare statki inspekcyjne, samolot obserwacyjny Challenger i 12 patroli psich zaprzęgów. Tyle ma wystarczyć do kontrolowania terytorium czterokrotnie większego od Francji.



Przez prawie dekadę Dania drastycznie ograniczyła wydatki na obronę. Dopiero w zeszłym roku na ten cel przeznaczono 190 miliardów duńskich koron (26 mld dolarów), rozłożonych na 10 lat. Część tej kwoty ma być przeznaczona na wzmocnienie obrony Grenlandii.



Na początku tego tygodnia minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen powiedział, że nie może się doczekać, aby poinformować Trumpa o „ogromnym” zwiększeniu potencjału militarnego Danii od czasu jego ostatniej kadencji jako prezydenta. Jednak minister obrony Troels Lund Poulsen przyznał w czwartek, że niezbędne inwestycje wojskowe były „zaniedbywane przez wiele lat”.

Będzie więcej psich zaprzęgów

Zaproponował zakup dwóch nowych statków inspekcyjnych na Arktyce i zwiększenie liczby patroli psich zaprzęgów.

Ten rodzaj patroli w duńskim wojsku to nie nowość. Tradycja wykorzystywania psów zaprzęgowych do patrolowania Grenlandii sięga II wojny światowej, a zajmowała się tym wyspecjalizowana jednostka Królewskiej Marynarki Wojennej Danii - Sirius (Slædepatruljen SIRIUS). Obecnie patrolowanie odbywa się zwykle w parach i przy użyciu psich zaprzęgów z około tuzinem psów. Ze względu na rozmiary wyspy (o2 mkn km kw) trwają one czasami nawet cztery miesiąc, często bez kontaktu z ludźmi.