- To zasadnicza zmiana w porównaniu z tym, co prezentuje prezydent Andrzej Duda. Tu PiS radykalnie odcina się od prezydenta Dudy i od swoich działań - ocenił. - Jest to zaskakujące. Celem Polski jest zaproszenie Ukrainy do UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał.



- Oczywiście trzeba spełnić warunki: ten proces będzie długi, niełatwy. My też postawiliśmy warunek emocjonalny ważny z punktu widzenia wielu Polaków, pamięci polskiej. Nie wyobrażam sobie, żeby bez załatwienia sprawy, bez godnego uhonorowania pamięci ofiar na Wołyniu. Bez pochówku, bez ekshumacji, bez godnego uczczenia ich pamięci, można było przystąpić do UE, która te wartości pielęgnuje – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



- Dla nas to jest absolutnie warunek. Ukraina musi ze swojej przyszłości się rozliczyć. W strategii państwa polskiego jest przybliżanie Ukrainy do struktur europejskich i transatlantyckich, a nie oddalanie. Tu błąd popełnia prezes Nawrocki deklarując w zupełnie inna stronę. Ja nie jestem jastrzębiem zapraszania, więc niech sobie weźmie do serca te słowa – dodał.