Naddniestrze: ofiara kremlowskiej walki z Ukrainą i Mołdawią

– Sądzę, że rosyjska strategia wygląda tak: zmusić (Mołdawię) do wydania całego budżetu na energetykę zamiast na rozwój gospodarczy. Zmusić ją, by tak przeżyła zimę. A potem, bliżej wyborów (do parlamentu Mołdawii jesienią 2025 roku – red.) doprowadzić do zwiększenia inflacji i cen – bardziej szczegółowo opisuje rumuńska analityczka Oana Popescu Zamfir.

Nikt jednak nie jest pewien, jak wygląda rosyjska strategia i czy Kreml w ogóle ją ma. Część ukraińskich analityków wskazuje, że Naddniestrze jest kolejnym – po Armenii i syryjskim reżimie Asada – sojusznikiem Moskwy, który płaci za kremlowską politykę. Niektórzy uważają, że energetyczny kryzys może skończyć się upadkiem władz, ale w Naddniestrzu, a nie w Kiszyniowie. – Naddniestrze ginie. (…) Zbliża się czas, gdy mieszkańcy regionu zażądają od władz zmian. I wtedy, gdy to się już stanie, bez rozlewu krwi, bez agresji Kiszyniów będzie mógł powiedzieć: No cóż, my jesteśmy gotowi, chodźcie do nas – mówi były ukraiński dyplomata Andrij Wesełowśkyj.

Przy czym Kreml w każdej chwili może jednak przerwać kryzys, gdy uzna, że zaszedł za daleko. – Do Moskwy pojadą jacyś mołdawscy, prorosyjscy politycy na czele z szefową władz autonomicznej Gagauzji (znanej z popierania Kremla – red.) i poproszą o pomoc, bo „władze w Kiszyniowie sobie nie radzą”. Wtedy Gazprom puści gaz dla nich przez Morze Czarne i dalej Gazociągiem Transbałkańskim – przewiduje jeden z Ukraińców.