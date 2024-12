Chorwacja po pierwszej turze wyborów: Kto jest nazwany „ukraińskim agentem”, a kto „pudlem Putina”?

Polityczne życie kraju – niezależnie do inflacji, braku rąk do pracy czy stagnacji gospodarczej – zdominowane jest przez słowne pojedynki prezydenta z przedstawicielami konserwatystów, przede wszystkim premierem Andrejem Plenkovicem. W czasie kampanii prezydenckiej doprowadziło to do tego, że szef rządu ostrzegał, iż „Milanovic ciągnie nas na wschód”.

„Trumpizm” na Chorwacji jak w USA i na Węgrzech

Wcześniej prezydent nazwał premiera „ukraińskim agentem”, w odpowiedzi zaś usłyszał, że jest „pudlem Putina”. Najsilniej zarysowane różnice między rządem a prezydentem dotyczą polityki zagranicznej, w tym stosunku do rosyjskiego najazdu na Ukrainę. Ponieważ jesienią zaczęły się w Europie (także w Chorwacji) dyskusje o ewentualnym zawieszeniu broni, dlatego te sprawy dość niespodziewanie znalazły się w centrum uwagi w kampanii wyborczej.

Prezydent – mimo że potępił rosyjski atak – gwałtownie sprzeciwia się udzielaniu Ukrainie pomocy przez NATO i UE. Doprowadził do tego, że Chorwacja jest drugim po Węgrzech krajem sojuszu, który odmówił szkolenia ukraińskich żołnierzy. Milanovic wyśmiał też pomysł wysłania wojsk NATO do Ukrainy. – Ani jeden chorwacki żołnierz nie będzie ginął w cudzych wojnach – zapowiedział.

Premier natychmiast odpowiedział, że prezydent „niszczy autorytet Chorwacji”. – Nasze miejsce jest na Zachodzie, a nie na Wschodzie – mówił.

– Milanovic w ogóle nie ma żadnego programu, on sam jest programem. Uprawia rodzaj trumpizmu – wyjaśnia politolog Puhovski.