Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. legalności wyborów prezydenckich

Czytaj więcej Opinie Prawne Pietryga: Czy pięciominutowy „comeback” Ryszarda Kalisza zagrozi demokracji? Jeżeli członek PKW Ryszard Kalisz nadal będzie kontynuował medialne wystąpienia w stylu „a z wyborami prezydenckimi to różnie może być”, może skutecznie obniżyć ich wiarygodność i przyczynić się do spadku frekwencji wyborczej.

- Na każdą odmowę zarejestrowania kandydata czy uchwały, które wydaje PKW, służy skarga do SN. Gdybyśmy konsekwentnie przyjęli, że to orzeczenie nieistniejące, to możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że żadne wybory w przyszłym roku się nie odbędą - ostrzegał po decyzji PKW o zawieszeniu obrad przewodniczący komisji Sylwester Marciniak (głosował przeciw zawieszeniu obrad).



Z kolei członek PKW Ryszard Kalisz stwierdził, że „w przypadku wyborów prezydenckich mamy do czynienia z wyraźnym przepisem konstytucji, który stwierdza, że ważność wyborów prezydenckich stwierdza Sąd Najwyższy”. - Jeżeli by nie było takiego orzeczenia SN do czasu zakończenia kadencji prezydenta Dudy, czyli do 6 sierpnia, to zgodnie z konstytucją (…) obowiązki prezydenta przejmuje marszałek Sejmu – dodał Kalisz. Członek PKW dodał, że „w składzie SN muszą być osoby, które są sędziami Sądu Najwyższego, a nie osoby, które tymi sędziami nie są”. Te ostatnie słowa należy rozumieć jako aluzję do tzw. neosędziów – czyli sędziów powołanych przez zreformowaną przez PiS KRS, tzw. neoKRS, na powołanie której decydujący wpływ zdobył parlament, a nie samorząd sędziowski.