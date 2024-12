Czytaj więcej Polityka Prof. Rafał Chwedoruk: Na konflikcie o TVN i Polsat najbardziej zyska prawica Na konflikcie o telewizje TVN i Polsat może stracić koalicja rządząca, bo niekoniecznie z działaniami ocenianymi przez część obywateli jako cenzura będzie jej do twarzy – uważa politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Rafał Chwedoruk,

- Ja odbieram to jako strach premiera przed tym, że te telewizje komercyjne, a szczególnie jedna, TVN, która jest bardzo wspierającą obecną koalicję rządzącą może zmienić linię programową, tak to odczytuję - odparła.



- To są prywatne podmioty, mają prawo decydować ich właściciele co się z nimi stanie – przekonywała. - Ja odczytuję to, jako kuriozalną decyzję i strach Donalda Tuska i ich środowiska, że stacja telewizyjna, która obecnie bardzo agresywnie atakuje obecną opozycję, a kiedy rządziliśmy – rząd PiS, zostanie przejęta i może wtedy się linia programowa zmienić. Świadczy to tylko o słabości Donalda Tuska i braku wiary w to, że pozycja rządu jest na tyle silna i przede wszystkim, że poparcie dla rządu jest wystarczające w społeczeństwie, że oni muszą zrobić wszystko, aby „zatrzymać” to wsparcie tej stacji telewizyjnej – dodała.



- Nie wyszła sprawa z telewizją publiczną - oglądalność spada, niewielu ludzi ogląda media publiczne. Wie w tej chwili premier Tusk, że tym ośrodkiem medialnym, który daje mocne wsparcie dla koalicji rządzącej, jest ta komercyjna stacja telewizyjna - podsumowała.