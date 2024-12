Beata Szydło pytana o Karola Nawrockiego: Jest jedna, kluczowa sprawa, jeśli chodzi o zwycięstwo

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Trzaskowski czy Nawrocki? Wiemy, na kogo zagłosowaliby Polacy Popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki w pierwszej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku, liczyć może na 30,3 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego swój głos oddać chce zaś 36,9 proc. respondentów – wynika z nowego sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

Jak powiedziała Beata Szydło, „ już po pierwszych tygodniach widać, że kandydat jest bardzo aktywny, pracowity i potrafi trafić do ludzi, a w ten sposób się zwycięża”. - Karol Nawrocki zwycięży, jak Andrzej Duda, który również był niedoceniany – mówiła. Jej zdaniem ”jest jedna, kluczowa sprawa, jeśli chodzi o zwycięstwo - dobrze przeprowadzona kampania i praca, praca i jeszcze raz praca" - powiedziała.

Oceniła też, że Nawrocki jest „pełen energii, chce to doprowadzić to do końca". - Ja w niego wierzę - powiedziała.

Zielony Ład? „Ten projekt przyniósł same szkody”

Beata Szydło była też pytana o nową Komisję Europejską. - KE to projekt i programy, które forsuje Ursula von der Leyen. Komisarze są bardzo słabi i to ona chce rozdawać karty – uważa europosłanka PiS. Beata Szydło zaznaczyła, że szefowa Komisji Europejskiej, w swoim inauguracyjnym wystąpieniu przez wszystkie przypadki odmieniała Zielony Ład, a rząd Donalda Tuska „swoimi decyzjami potwierdza ten kierunek”. - Donald Tusk zgadza się na wszystko, co jest dyktowane przez Komisję Europejską, a właściwie przez Ursulę von der Leyen - mówiła Beata Szydło w odpowiedzi na pytanie o to, czy polski rząd sprzeciwi się Zielonemu Ładowi. - Tusk w swoich wystąpieniach mówi co prawda inaczej, ale jego czyny przeczą słowom - dodała.

- W kuluarowych rozmowach czy w oficjalnych wypowiedziach zaczyna się pojawiać nuta, że może za szybko, może pewne decyzje były błędne. Jednocześnie są forsowane rozporządzenia, które Zielony Ład utwierdzają - mówiła Beata Szydło. Jej zdaniem „można mieć nadzieję, że refleksja i rozmowa na temat koniecznych zmian może się pojawić”, jednak „kiedy przychodzi do realizacji – działań nie widać”. Jej zdaniem „UE tego nie wytrzyma, nie wytrzyma gospodarka unijna i sami Europejczycy”. - Gospodarka unijna staje się coraz mniej konkurencyjna, ceny życia rosną, rolnicy mają poważne problemy. Ten projekt przyniósł same szkody - oceniła.