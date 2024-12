Głosowanie wniosku o wotum zaufania, które Scholz po rozpadzie koalicji SDP, Zieloni i FDP przegra, to pierwszy krok na drodze do przedterminowych wyborów w Niemczech, które – jak wskazują sondaże – doprowadzą do powrotu do władzy chadeków z CDU/CSU.



Olaf Scholz musi przegrać głosowanie w parlamencie, by mogło dojść do przedterminowych wyborów

Po rozstaniu z liberalną FDP Scholz stoi na czele mniejszościowego rządu, który nie ma szans na zdobycie większości w parlamencie.



Ustrój Niemiec nie przewiduje jednak rozwiązania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów decyzją kanclerza. Aby do tego doszło rząd musi upaść, co stanie się 16 grudnia, gdy Bundestag ma głosować nad wnioskiem o wotum zaufania dla gabinetu Scholza.



Po upadku rządu Scholz musi zwrócić się do prezydenta kraju z prośbą o rozpisanie przedterminowych wyborów i rozwiązanie parlamentu.