Szymon Hołownia rozpoczyna walkę o prezydenturę. "Wciąż widzę dwie Polski, straszące sobą nawzajem"

Podczas konwencji Hołownia przedstawia własną wizję prezydentury i kreśli tematy, wokół których będzie koncentrowała się kampania. - Ja wciąż widzę Polskę sparaliżowaną tym, że od 19 lat są tacy, którzy próbują nas przekonać, ze mamy dwie Polski straszące sobą nawzajem. Dwie Polski robiące sobie na złość. Jedna chce dorżnąć drugą, a druga pierwszą. To jest świat, który nie mieści się w głowie – mówił Hołownia.

Przedstawiając wizję swojej prezydentury, Hołownia stwierdził, zwracając się do zebranych: - To wy będziecie prezydentami Polski.

Podkreślił, że zbliżające się wybory nie będą o nim, „a o wszystkich Polakach”. - Polska będzie bezpieczna, Polska będzie stabilna, Polska będzie taką Polską, jaką będziemy chcieli przekazać dzieciom, jeśli to wy będziecie prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli w prezydencie RP będziecie mieli kogoś, kto zanim podejmie decyzję, najpierw zastanowi się, jak zareaguje na nią każdy z was, a nie szef nominującej go partii - mówił.

- Polsce potrzebny jest dziś niezależny prezydent, taki, który nie będzie dzwonił ani do premiera, ani do prezesa, pytając co ma zrobić, co będzie lepsze dla partii, dla jej wyniku wyborczego w kolejnych wyborach - przekonywał Hołownia.