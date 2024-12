Poseł Polski 2050: Wysokie ceny masła? Jadłem bułkę bez i też się dało zjeść

Raport mówi, że w październiku w sklepach ceny masła wzrosły średnio o 32,2 proc. rdr. Z kolei we wrześniu było to średnio 30,1 proc. rdr, a w sierpniu było to 29,3 proc. Podwyżki mogą wynikać z rosnących kosztów produkcji, w tym cen surowców, energii i transportu, a także z sezonowości – jesień bowiem to tradycyjnie okres mniejszej podaży mleka i zwiększonego popytu na produkty mleczne, zwłaszcza przed okresem świątecznym. Dodatkowym czynnikiem mogła być także zmniejszona liczba promocji, co wpłynęło na podniesienie średnich cen detalicznych.

Eksperci spodziewają się utrzymania trendu. „Ceny masła mogą utrzymywać się na wysokim poziomie dłużej, z powodu wyższych kosztów produkcji (energia, pasze), wciąż odczuwanej inflacji oraz zmniejszonych zapasów mleka na rynku” – zaznaczono w raporcie.