Adrian Zandberg: Polsce pociąg odjeżdża, a klasa polityczna zajmuje się pierdołami

- W tych sprawach moje podejście jest zdroworozsądkowe. Ja uważam, że moglibyśmy w końcu rozmawiać w Polsce o poważnych rzeczach, a nie tych pseudorozliczeniach, z których nic nie wynika – stwierdził dodając, że rozliczeniami czy pracami komisji śledczych „nikt się nie naje, ani nie skróci to kolejek do lekarzy”. - A to są rzeczy ważne, od których będzie zależało jak będzie wyglądało życie za rok dwa, trzy lata - podkreślił.



Lider Lewicy Razem zwrócił uwagę, że Polska „ma za mało inwestycji, przez co jej gospodarka będzie zwalniać”. Zandberg mówił też o zaniedbaniu transformacji energetycznej w ostatnich latach, przez co dziś mamy wysokie ceny prądu. - Przez to, że nadal nie inwestujemy (w energetykę) fundujemy sobie jeszcze większe kłopoty za kolejnych kilka lat – ostrzegł.



- Mój świat, to jest ten świat, w którym Polsce pociąg odjeżdża. Klasa polityczna zajmuje się pierdołami i mówiąc szczerze trochę mnie to wkurza – podkreślił poseł. - Czas rozmawiać o rzeczach poważnych - dodał.

Zandberg mówił też, że wybory w Polsce warto wygrywać jeśli „można to zrobić rozmawiając o rzeczach ważnych”.



Te sprawy, które miały się zmienić przez ten rok, na serio, nie zostały dowiezione. Została dowieziona jedna rzecz, tzn. odblokowanie środków europejskich Adrian Zandberg, lider Lewicy Razem

Adrian Zandberg o rządzie Donalda Tuska: Rozczarowanie

Na pytanie o ocenę rządu Donalda Tuska po roku jego działania, Zandberg odparł, że może ją wyrazić jednym słowem: „Rozczarowanie”.