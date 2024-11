Donald Trump grozi krajom BRICS. "100 proc. cła, jeśli osłabią dolara"

Amerykański prezydent elekt Donald Trump zagroził w mediach społecznościowych nałożeniem 100-proc. ceł na kraje BRICS, jeśli te będą próbowały osłabić dolara amerykańskiego.

Donald Trump: Każdy kraj, który spróbuje osłabić dolara, powinien pożegnać się z USA

"Pomysł, że kraje BRICS próbują odejść od dolara, podczas gdy my stoimy i na to patrzymy, to koniec. Wymagamy od tych krajów zobowiązania, że ​​nie stworzą nowej waluty BRICS ani nie poprą żadnej innej waluty, która zastąpiłaby potężnego dolara amerykańskiego, w przeciwnym razie staną w obliczu 100 proc. ceł i powinny spodziewać się pożegnania się ze sprzedażą wspaniałej gospodarki USA" – napisał Donald Trump na należącej do niego platformie społecznościowej Truth Social. "Mogą znaleźć sobie innego 'frajera'! Nie ma szans, by BRICS zastąpiły dolara amerykańskiego w handlu międzynarodowym, a każdy kraj, który tego spróbuje, powinien pożegnać się z Ameryką" – podkreślił amerykański prezydent elekt.

Trump obiecuje 100 proc. cła dla krajów, które unikają dolara

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump przedstawia takie stanowisko. - Pozostawiasz dolara i nie robisz interesów ze Stanami Zjednoczonymi, nałożymy 100-procentowe cło na twoje towary – mówił republikanin we wrześniu, podczas wiecu w stanie Wisconsin. Oświadczenie to było następstwem wielomiesięcznych dyskusji pomiędzy Trumpem i jego doradcami ekonomicznymi na temat sposobów karania sojuszników lub przeciwników, którzy poszukują aktywnych sposobów angażowania się w dwustronny handel w walutach innych niż dolar.