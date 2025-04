– To nie idzie w parze z ogólnokrajowymi dyrektywami, zgodnie z którymi ma zapanować porządek i większy rygor w polityce migracyjnej. „Nie” (przy decyzji odmowy prawa do pobytu) ma oznaczać „nie” – dodała Hedin, której zdaniem większość radnych stolicy aktywnie przyczynia się do zwiększenia napływu imigrantów do Szwecji. A to wyraźnie koliduje z działaniami rządu i wspierających go w parlamencie Szwedzkich Demokratów.

Ostatnio rząd przedstawił też Radzie Legislacyjnej postulaty dotyczące Urzędu ds. Migracji – w jego ośrodkach osadzani są cudzoziemcy, którzy muszą opuścić kraj. Rząd uważa, że należy zaostrzyć przepisy i pozwolić na przeszukiwanie pokojów i rewizje osobiste w większej liczbie przypadków, niż to jest dzisiaj przewidziane. Urząd ds. Migracji ma poważne problemy z bezpieczeństwem, ponieważ obcokrajowcy przemycają do podlegających mu ośrodków narkotyki i czasami broń.

Szwedzka debata o zapobieganiu powstawania migranckich enklaw. Jak wymusić „mieszanie populacji”?

W dyskusji o migracji pojawia się postulat działań integracyjnych, które nie dopuszczałyby do segregacji. Zdaniem socjaldemokratów temu miałaby służyć koncepcja mieszania ludności kraju. Jest o tym mowa w raporcie think thanku partii dotyczącym migracji i paralelnych społeczności: „Ekonomiczną, etniczną i językową segregację należy przełamać poprzez mieszanie populacji”. Raport nie precyzuje, w jaki sposób można tego dokonać, jednak stwierdza, że przezwyciężenie np. segregacji mieszkaniowej wymagałoby, by ponad 40 procent wszystkich osób o niskich zarobkach zmieniło miejsce zamieszkania.

– Integracja uchodźców jest tylko częściowo spójna z integracją mieszkaniową – powiedział „Rzeczpospolitej” Mats Franzén, socjolog z Instytutu Badań Mieszkaniowo-Urbanistycznych Uniwersytetu w Uppsali, po seminarium poświęconym znaczeniu środowiska dla zmniejszenia „segregacji mieszkaniowej” i zapobieganiu powstawania enklaw. Ważne w tym kontekście są rynek pracy i zasoby nabywcze konkretnych osób. – Bez wystarczających dochodów trudno osiągnąć standard, jaki mają inni mieszkańcy kraju – wyjaśnia.

– Integrację determinuje wiele czynników, część zależy od tego, skąd imigranci pochodzą. Im większy geopolityczny dystans, tym trudniejsza jest integracja – mówi Franzén. – Firmy budowlane budują dla tych, którzy są w stanie zapłacić, a w obecnej sytuacji nowe mieszkania są za drogie dla większości ludności. Dlatego bez planowania i politycznego sterowania wymieszanie populacji jest nierealne.