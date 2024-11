Paulina Matysiak: Przepisy o wolnej Wigilii są niekorzystne dla dwóch milionów osób

Jak tłumaczy posłanka, sama propozycja wolnej Wigilii jest bardzo dobra. – My jako partia Razem popieraliśmy ten postulat, uważamy, że propozycja jest bardzo dobra. W toku prac parlamentarnych została jednak zniekształcona – mówi.

Podczas głosowania nad ustawą o wolnej Wigilii posłanka Matysiak wstrzymała się od głosu, podobnie jak posłanki i posłowie z koła Razem. – Właśnie z tego powodu, że do projektu dopisano trzecią niedzielę handlową w grudniu – tłumaczy. – Teraz mamy dwie niedziele handlowe i pracującą Wigilię, od przyszłego roku będzie wolna Wigilia, ale też trzecia handlowa niedziela. To pomieszanie z poplątaniem – mówi posłanka.

Pracownik często nie ma wyjścia, musi przyjść do pracy w niedzielę handlową

Jak dodaje, założenia ustawy o wolnej Wigilii nie zawierały żadnych ustępstw na innych polach. – Tymczasem podczas prac nad przepisami pojawiły się różne rozwiązania – mówi posłanka. – Przykładowo Ryszard Petru chciał wprowadzić każdą pierwszą niedzielę w miesiącu jako handlową. Szczęśliwie wycofał się z tego pomysłu – opisuje. – Wsłuchując się w głos pracowników handlu i związków zawodowych, nie mogliśmy poprzeć przepisów, które luzują pewne wypracowane już rozwiązania. Warto podkreślić, że zmiany są niekorzystne dla dwóch milionów osób, które pracują w branży handlowej – mówi posłanka.

Zdaniem posłanki nieprawdą jest, że dodatkowy dzień pracy w handlu to szansa dla studentów i pracowników tymczasowych. – Wszyscy pracownicy mówią, że grudzień to bardzo ciężki miesiąc – tłumaczy. – Wówczas potrzebne są wszystkie ręce, trudno o dzień wolny. Studenci może są w stanie pomóc w wielkich miastach, w małych i średnich miejscowościach to po prostu więcej pracy dla tych, którzy są już zatrudnieni. Mam nadzieję, że te przepisy zostaną poprawione w Senacie – dodaje.