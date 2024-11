Kiedy Lewica ogłosi decyzję w sprawie kandydata na prezydenta? Jest data

W rozmowie z RMF FM Anna Maria Żukowska zapytana została o to, czy wiadomo już, kto będzie kandydatem Lewicy na prezydenta Polski. - Nie mogę powiedzieć, bo ta decyzja jeszcze nie zapadła - powiedziała. Jak dodała, wybór podejmie Rada Krajowa.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Kogo PiS poprze w wyborach prezydenckich? Jest decyzja W Krakowie ogłoszono decyzję PiS dotyczącą poparcia kandydata na prezydenta. W przyszłorocznych wyborach ugrupowanie wesprze szefa IPN Karola Nawrockiego.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy Lewica ogłosi decyzję w sprawie kandydata?

- Trzeba walczyć i my chcemy walczyć. Ja nie będę niczego przesądzała, dlatego że różne niespodzianki wyborcze są możliwe – stwierdziła Żukowska. - Kampania prezydencka jest okazją do przedstawienia takiej kompleksowej wizji kraju – dodała. - Jeśli ktoś nie startuje, to nie jest w grze, nie jest w optyce mediów, zainteresowaniu opinii publicznej. My chcemy wykorzystać ten czas, żeby przekonywać o wizji Polski - zaznaczyła.

Anna Maria Żukowska poinformowała także, ze nazwisko osoby, która będzie kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich w 2025 roku, ma zostać ogłoszone 15 grudnia.