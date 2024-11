W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) odrzuciła ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek politycy tej partii na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zebrali się w warszawskiej siedzibie partii. Na początku konferencji prasowej głos zabrał były premier. Ocenił, że skład PKW wybrano tak, by odebrać PiS-owi równe szanse.

Jarosław Kaczyński reaguje na decyzję PKW ws. PiS

- To jest kontynuacja niemająca żadnych podstaw tego, co przedtem też nie miało żadnych podstaw nie miało, to znaczy zabrania nam pieniędzy związanych z funduszem wyborczym - mówił prezes PiS. Ocenił, że najnowsza decyzja PKW nie ma podstaw i została podjęta „na zasadzie całkowicie niemerytorycznej”.

- To już nie będą normalne, równe wybory, nie są to wybory demokratyczne - mówił Kaczyński, odnosząc się do wyborów prezydenckich w 2025 r. Zadeklarował, że PiS będzie walczył i podkreślił, że partia potrzebuje pieniędzy. Jarosław Kaczyński podziękował za dotychczasową pomoc i poprosił o kontynuowanie wsparcia. - To jedyna szansa, żeby w Polsce można było zachować demokrację - oświadczył. - Prosimy o finansowe wsparcie - dodał.

