Bocheński jest też najmłodszy z całej grupy osób typowanych na kandydatów (rocznik 1987), ma też doświadczenie zarządcze jako były wojewoda łódzki. To wszystko może PiS obrócić na jego korzyść. Nie jest jednak jasne czy i jak w majowych wyborach będzie w stanie przyciągać wyborców Konfederacji i/lub PSL.

Przemysław Czarnek – polityk budzący emocje nawet w samym PiS

Trzecim kandydatem, który zyskał w PiS spore poparcie – przede wszystkim bazy działaczy i aktywistów, a także sporej grupy polityków – jest Przemysław Czarnej, były szef MEiN. To najbardziej znany i wywołujący największe emocje polityk z całej wskazanej wyżej trójki. W PiS uznawany za poważnego gracza, który może być też w puli potencjalnych następców prezesa Kaczyńskiego. Jego zwolennicy uznają, że Czarnek gwarantuje ostrą, bezkompromisową kampanię, podobną do tej, którą prowadził Donald Trump. I że ma wystarczająco dużo politycznego doświadczenia, by rywalizować z innymi kandydatami. Czarnek ma zmobilizować bazę partii, tak jak jej aktywistów.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia o Przemysławie Czarnku: Apetyczny medialnie - Kandydat taki jak Przemysław Czarnek zmobilizuje elektorat po tej stronie (koalicji rządzącej - red.) tak bardzo, jak żaden inny kandydat - mówił dziennikarzom w Sejmie marszałek Szymon Hołownia. Marszałka Sejmu pytano też o wywiad, jakiego gen. Wiesław Kukuła udzielił „Rzeczpospolitej”.

Przeciwnicy Czarna argumentują, że gwarantuje mobilizację wyborców koalicji rządzącej na skalę zbliżoną do tej z 15 X 2023 roku. A to dla PiS byłaby być może przeszkoda nie do przeskoczenia w II turze. Nie jest też jasne, czy i jak Czarnek potrafiłby sięgnąć do wolnościowego elektoratu Sławomira Mentzena. Poseł z Lubelszczyzny ma za sobą też bagaż rządzenia, w tym sprawy wokół Ministerstwa Edukacji. Kłopotem może być też brak doświadczenia w sprawach międzynarodowych.

Każdy wybór z wymienionej trójki to potencjalne ryzyka. Ostatecznie decyzja należy do Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkich cech „idealnego kandydata” nie spełnia ani żaden z wymienionych, ani zapewne żaden z polityków PiS branych w ogóle pod uwagę. Czas deliberacji na Nowogrodzkiej dobiega jednak końca.