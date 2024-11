Sondaż: PSL mógłby po raz pierwszy w III RP nie wejść do Sejmu

Do Sejmu weszłaby jeszcze Polska 2050, na którą zagłosowałoby 6,7 proc. badanych. Tymczasem PSL – z poparciem 4,1 proc. - znalazłby się poza Sejmem. Dotychczas PSL zasiadał w każdym parlamencie po 1991 roku.



43,1 proc. Tylu Polaków jest pewnych, że wzięliby udział w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższy weekend

W wyborach z 2023 roku PSL i Polska 2050 startowały wspólnie jako koalicyjny komitet wyborczy, co oznaczało, że musiały przekroczyć wspólnie próg 8 proc. poparcia, by wejść do Sejmu. Trzecia Droga uzyskała w wyborach 14,4 proc. głosów.



Ankietowanych pytano też o to, czy wzięliby udział w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. 43,1 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie poszliby głosować, a 7 proc. - że raczej by zagłosowali.



28,5 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie nie wzięliby udziału w wyborach, a 17,5 proc. „raczej” nie brałoby w nich udziału.



Badanie zrealizowane metodą CAWI/CATI na próbie 1000 osób w dniach 8-10 listopada.