W środę – po wielu latach budowy – odbędzie się oficjalne otwarcie amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie (woj. pomorskie). Do sprawy odniósł się Kreml.

Kreml: Baza w Redzikowie? USA błędnie przedstawiły misję projektu

Jak informuje agencja Reutera, rosyjskie władze są zdania, że powstanie amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie to „część próby powstrzymania Rosji poprzez przesunięcie amerykańskiej infrastruktury wojskowej bliżej jej granic".

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla zaznaczył, że Władimir Putin sprzeciwiał się planom budowy bazy jeszcze kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był George W. Bush. USA – zdaniem Putina – „błędnie przedstawiły misję projektu”. „To strategiczna próba otoczenia Rosji amerykańskimi zasobami wojskowymi” – ma twierdzić rosyjski prezydent.

- To nic innego, jak próba ograniczenia naszego potencjału militarnego - powiedział Pieskow. - Oczywiście prowadzi to do przyjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia parytetu - dodał. Rzecznik Kremla nie określił jednak, co może zrobić Rosja w odpowiedzi na otwarcie bazy.