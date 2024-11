Nowy Departament ma współpracować z Biurem Zarządzania i Budżetu Białego Domu nad „dużą reformą strukturalną i stworzeniem biznesowego podejścia” do zarządzania państwem, jakiego dotychczas w USA nie było – przekonuje Trump.



Musk i Ramaswamy mają zakończyć swoją pracę 4 lipca 2026 roku – w 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości.



Powierzenie Muskowi roli w administracji może przyczynić się do wzrostu wartości firm, w których działalność jest zaangażowany, na giełdzie – zauważa Reuters. - Jest jasne, że Musk odegra ważną rolę w Białym Domu Donalda Trumpa i uzyska szerszy dostęp do wielu agencji federalnych – mówi analityk Daniel Ives z Wedbush Securities.

Elon Musk w kampanii wyborczej twierdził, że wydatki administracji można zmniejszyć o 2 bln dolarów

Trump porównał podjęcie starań do zwiększenia efektywności administracji do Projektu Manhattan czyli amerykańskiego programu budowy bomby atomowej w czasie II wojny światowej. Z kolei Musk zapowiedział, że jego działania będą transparentne i zapowiedział publikację informacji o wszystkich podejmowanych przez nowy Departament krokach na platformie X. Musk zapowiedział m.in. że będzie publikował informacje na temat „najbardziej szalenie głupich wydatków z pieniędzy podatników”.



W czasie kampanii wyborczej Musk szacował, że wydatki administracji mogą być zmniejszone o „co najmniej” 2 bln dolarów. - Wasze pieniądze są marnowane, a Departament Wydajności Rządu to naprawi – zapowiadał miliarder na wiecu w Madison Square Garden. Reuters zauważa, że akronim nowego Departamentu, DOGE (Department of Government Efficiency) nawiązuje do kryptowaluty dogecoin promowanej przez Muska.