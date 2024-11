Nowy sondaż: Spadek notowań PiS, rośnie przewaga KO

Czytaj więcej Polityka Sondaż prezydencki: Trzy warianty II tury. Żaden nie jest dobry dla PiS Są wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. W badaniu spytano o kilka wariantów II tury w wyborach prezydenckich, które odbędą się wiosną 2025 roku.

Nowy sondaż CBOS: Trzecia Droga nie wchodzi do Sejmu

Na czwartym miejscu w sondażu znalazła się Lewica, która – podobnie jak w końcu października – ma 7 proc. zdeklarowanych wyborców. Partia Razem, która jeszcze niedawno wchodziła w jej skład, uzyskała natomiast 3 proc. Głosów. CBOS zaznacza, że oba ugrupowania zyskały w sumie 10 proc. „Prawie wyrównało to najlepszy wynik całego bloku od czasu wyborów rok temu" - czytamy.

Hipotetyczne wybory przeprowadzone w pierwszej dekadzie listopada przyniosłyby zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. PAP

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się na początku listopada, swoich przedstawicieli do parlamentu prawdopodobnie nie wprowadziłaby Trzecia Droga (PSL i Polska 2050). Na sojusz głosować chce 5 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. Ugrupowanie straciło 3 punkty procentowe wobec poprzedniego sondażu.

Jak wskazuje sondaż CBOS, 14 proc. respondentów waha się, na którą partię oddałyby swój głos. W tym przypadku odnotowano wzrost o 3 punkty procentowe.

Sondaż wskazuje także, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w na początku listopada, udział w nich wzięłoby 82 proc. uprawnionych do głosowania. To o 5 punktów procentowych więcej niż w końcu października.