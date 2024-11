Izrael: Beniamin Netanjahu odwołał ministra obrony Joawa Galanta. "Niezbędne jest całkowite zaufanie"

Jak informuje "The Jerusalem Post", premier Izraela Beniamin Netanjahu we wtorek wieczorem podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska ministra obrony Izraela, Joawa Galanta. "Podczas wojny, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest pełne zaufanie między premierem a ministrem obrony" — stwierdził Netanjahu w oświadczeniu. "Niestety, mimo że początkowo takie zaufanie istniało i praca przebiegała bardzo owocnie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaufanie to uległo załamaniu" - dodał. Jak zaznaczył Netanjahu, "jego najważniejszym obowiązkiem jako premiera Izraela jest ochrona bezpieczeństwa kraju i doprowadzenie go do zdecydowanego zwycięstwa".

Premier Izraela zauważył w oświadczeniu, że pomiędzy nim, a ministrem obrony "powstały poważne różnice w kwestii zarządzania". "A nieporozumieniom tym towarzyszyły oświadczenia i działania, które przeczyły decyzjom rządu i gabinetu" – czytamy. "Wielokrotnie starałem się zakopać te różnice, ale one tylko się pogłębiły. Kwestie te dotarły nawet do opinii publicznej w sposób nie do przyjęcia. Co gorsza, poznali je nasi wrogowie, którzy czerpali z tego przyjemność i korzyści" — stwierdził Netanjahu.

Beniamin Netanjahu zdymisjonował Joawa Galanta. Kto zostanie nowym ministrem obrony Izraela?

Według doniesień medialnych nowym ministrem obrony zostać ma Israel Katz, dotychczasowy minister spraw zagranicznych. Katza na stanowisku szefa MSZ zastąpić ma zaś Gideon Sa'ar, który do tej pory był ministrem bez teki.

„Katz udowodnił swoje zdolności i oddanie bezpieczeństwu narodowemu, zarówno jako minister spraw zagranicznych, minister finansów i minister wywiadu przez pięć lat, jak i wieloletni członek Gabinetu Bezpieczeństwa” – ocenił Netanjahu, argumentując swój wybór ministra obrony. "Wnosi imponujące połączenie doświadczenia i praktycznych umiejętności" – dodał premier Izraela.